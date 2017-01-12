Что нельзя делать на Старый Новый год 2017: приметы для финансового благополучия

В ночь на 14 января в РФ отмечают Старый Новый год. Также этот праздник в народе называют Щедрый вечер. Об этом передает одно из российских изданий.

Данный день имеет и еще одно название – Васильев вечер. Именно поэтому принято готовить блюда из мяса свиньи, так как Василий Великий является покровителем людей, занимающихся свиноводством. На праздник принято принимать гостей, чествовать их различными вкусностями. Считается, чем щедрее угощения и больше гостей, тем успешнее ожидается наступивший год. Для того, чтобы новый год отличался успешностью и принес хорошие финансы, необходимо накануне заняться приготовлением кутьи. Она должна быть разнообразной и с интересной начинкой. Ранним утром 14 числа нужно посевать, щедровать в домах соседей и родственников.

Необходимо запомнить одно из важных правил, в этот день запрещается раздавать долги и выбрасывать мусор. Также к плохим приметам стоит отнести подсчет мелких купюр или решение различных денежных вопросов. Не нужно использовать в своей речи цифру «13». Существуют и приметы, по которым можно гадать на 2017 год. Так, если ночью ветер будет южный, тогда лето ожидается жарким, с запада – молочное изобилие и рыбы, восточный вечер говорит об хорошем фруктовом урожае.