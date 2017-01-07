Что нельзя делать в Рождество 7 января: негативные мысли могут запрограммировать на неудачи

Во время празднования Рождества многие интересуются о запретах в этот день. На сегодняшний день существует много традиций и примет, которые нужно соблюдать. Об этом передает российское издание.

По традиции в этот день принято посетить церковь, помолиться о здравии родных. В праздник нужно развивать свою духовную личность. Вознести благодарность и поставить свечки, можно также дома. Принято считать, что в этот день можно купаться, заниматься повседневными заботами, если они не связаны с развлечением. Работать также можно, если Ваши силы направлены для заработка на самое необходимое. Стиркой лучше не заниматься, а вот вязанием, шитье и вышиванием можно, так как во все времена труд приветствовался. Если данные дела направлены на подарок родному человеку или же является работой, тогда дело принято считать Богоугодным.

Несмотря на то, что во время Рождества принято гадать, церковь не одобряет какие-либо методы, чтобы узнать о своем будущем. Отношения между супругами имеют место быть, если они направлены на продолжение рода. К запретам стоит отнести ссоры, конфликты, негативные мысли, черную одежду, развлекательные мероприятия, распитие алкоголя. Рождество предназначается для работы, которая направлена на благополучие семьи, для молитв о душевном спасении и наставлении на путь истинный.