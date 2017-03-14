Что такое «Синий кит» и зачем он убивает несовершеннолетних?

Родители нескольких государств, включая Россию, Украину, Казахстан и в некоторой мере страны Прибалтики, уже хорошо знают, что такое игры «Синий кит», «Тихий дом» и «Разбуди меня в 4:20». Неизвестные «администраторы» этих групп играют с подростками в очень странный квест: они дают детям задания на членовредительство, просмотр кино с ужасами, прослушивание депрессивной музыки и самоубийство в конце.

Зачем админы это делают – неизвестно, но некоторые взяли на себя функцию Бога. Они решают, кто вправе жить, а кто должен «самовыпильться», очищая от себя социум. Идеи схожи с фашистскими и так называемым «золотым миллиардом». Общественники, включая Павла Пятницкого из «Гражданского права», считают, что пора создавать статью под комплекс действий «кураторов» «Синего кита». Даже если за монитором сидит злой на весь мир, прыщавый подросток, который решил миловать и казнить сверстников. Одна девочка, прошедшая первые задания игры, тоже бросила квесты, не испугавшись угроз «сопляка». Она уверена, что «игры нет» с момента ареста админа Филиппа Будейкина.

По закону родители должны заниматься ребенком, «невыполнение обязанностей» папы и мамы – тоже статья. Если вдруг оказывается, что дитятко – «админ группы», то его родителей штрафуют, но как быть, если подросток стал жертвой «Синего кита»? Павел Пятницкий много говорил с детьми и понял одну простую вещь: ребенок, который любим, а не просто обут-одет, не будет вставать в 4:20 – подростки не любят вставать так рано. Зато они любят признание, одобрение и внимание даже со стороны «дяди Паши» из интернета.