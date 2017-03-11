Что такое «Синий кит»: почему используется образ млекопитающего

Злоумышленники продолжают раскручивать игру «Синий кит», которая заставляет подросток идти на самоубийство. На сегодняшний день опасное развлечение добралось до Европы.

Создатели «группы смерти» используют кита, который является одним из млекопитающих, сводящий счета с собственной жизнью, выбрасываясь из моря на берег. Его образ используют для продвижения своей идеологии. Сегодня в соцсети «ВКонтакте» присутствуют также игры: «Тихий дом», «Море китов», «f57» и другие. Они имеют разные названия, но смысл их одинаковый.

Необходимо отметить, что в конце прошлого года был задержан один из администраторов подобного опасного развлечения, им стал Филипп Будейкин, который в интернете взял псевдоним Филипп Лис. Его обвиняют в доведении людей до самоубийства. Сейчас парень проходит психологическое обследовании на вменяемость. Руководители соцсети планируют заблокировать подобные группы, которых на сегодняшний день насчитывается 9312 сообществ.

После вступления в группу «Синий кит», подросток получает свое первое задание, а именно нарисовать кита на руке, или вырезать его образ с помощью острого предмета. Всего предусмотрено 50 заданий, финалом игры является самоубийство, о месте и времени которого детям указывают их кураторы.