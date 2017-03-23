"Да я и не болел" - заявил Дмитрий Медведев своим коллегам

Сегодня 23 марта, премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев в ответ на поздравление коллег с выздоровлением, заявил, что в общем то и не болел. Это произошло на встрече Дмитрия Анатольевича с представителями бизнеса в сфере автоперевозок.

«Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич», — сказал один из участников встречи, директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев. «Да я и не болел», — ответил ему Дмитрий Медведев.

Напомним, что 14 марта на заседании правительства Владимир Владимирович Путин объявил, что премьер-министр заболел гриппом.