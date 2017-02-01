Дальневосточный гектар с 1 февраля начали раздавать всем желающим россиянам

Сегодня, первого февраля, официально вступает в силу распоряжение Правительства о дальневосточном гектаре. Теперь бесплатно получить гектар земельного участка на Дальнем Востоке законно может абсолютно любой гражданин России. Таким образом, будет реализован уже третий этап проекта закона.

Вступление в действие третьего этапа закона о дальневосточном гектаре уже прокомментировали многие политики и чиновники. Любопытным оказался комментарий единоросса Николая Николаева, который заявил, что современное освоение Дальнего Востока во многом напоминает освоение Сибири. Это, по его словам – еще один ценный российский регион, полный различных богатств.

В частности, речь идет о больших поклажах природных ресурсов, полезных ископаемых, охотничьих угодьях, богатых лесах, охраняемых природных заповедниках. Николаев подчеркивает, что реализовывать проект закона о гектаре на Дальнем Востоке и пользоваться землей там нужно, учитывая принципы природоохранной политики.

Дальневосточный гектар отныне может получить абсолютно любой совершеннолетний гражданин РФ, не имеющий проблем с законом. Чтобы получить такой участок, нужно заполнить и подать соответствующее заявление. Сделать это можно в Интернете либо по месту жительства – у муниципальных властей.

Земельные участки на Дальнем Востоке передаются гражданам только в их частное пользование. Продавать такие участки запрещено. Зато земли можно свободно обрабатывать и затем реализовывать полученную продукцию.