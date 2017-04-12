Руководитель Пенсионного фонда РФ представил рекомендации тем, кто по новой пенсионной реформе не накопил минимальной суммы баллов для оформления и выплаты пенсии. По озвученной информации, есть два варианта: или работать дальше, или ждать социальной пенсии.

В результате внедренной пенсионной реформы, которая начала действовать с 2015 года, многие люди пенсионного возраста не смогли ее получить, поскольку для этого им не хватило или количества баллов, или страхового стажа.

Так, для подачи документов на пенсию в 2017 году необходимо набрать хотя бы 11,5 баллов, а также иметь стаж работы не менее 8 лет. Граждане, которые не обладают такими показателями, не смогут оформить страховую пенсию. Им необходимо будет и далее работать для увеличения стажа работы. Глава ПФ заявил, что нет стажа, нет и пенсии. Ежегодно количество необходимых баллов для оформления выплат будет увеличиваться, как и количество стажа.