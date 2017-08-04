Дарья Филиппова станет главой национального парка города Сочи. Полпред российского лидера ЮФО против этого назначения. Соответствующее письмо Устинов направил руководителю Минприроды. По его мнению, назначение женщины «нецелесообразное», она совершала до 50 административных правонарушений.

Владимир Устинов, который является полпредом российского лидера ЮФО, обратился в Минприроды с требованием пересмотреть назначение на должность главы нацпарка в Сочи Дарьи Филипповой. Соответствующее письмо было направлено С. Донскому. В нем дипломат сообщает, что женщина за 5 лет успела сменить более 5 рабочих мест с небольшой периодичностью. Помимо этого, в качестве доводов полпред отмечает, что родственница Рогозина за последние 1,5 года сумела допустить до 50 административных правонарушений.

Устинов также возмущен, так как племянница Дмитрия Рогозина, ранее занимающего должность премьера, по образованию журналист и не может быть связанна с природоохранной деятельностью. Резюмируя указанные факты, полпред утверждает, что данное назначение является нецелесообразным.

Напомним, о смене главы нацпарка города Сочи стало известно пару дней назад. Николай Пеньковский, занимающий этот пост с 2002 года, уволился, а его место займет Филиппова, работающая в этом заповеднике несколько месяцев. Ранее у женщины был опыт работы в Минприроды. Так, Филиппова была назначена замминистра экологии Крыма. Данная должность числилась за ней три недели.