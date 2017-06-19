Дарья Старикова на спецрейсе будет увезена в столицу РФ, где жительница Апатитов пройдет лечение в Институте онкологии имени Герцена. Девушке после «Прямой линии», во время которой она рассказала российскому президенту о состоянии медицины в своем городе, стало плохо.

На днях состоялась «Прямая линия», в ходе которой все желающие могли задать вопросы российскому лидеру или обратиться с просьбой. Одной из таких стала молодая жительница Апатитов, рассказавшая о состоянии медицины в ее родном городе.

Дарья Старикова не понаслышке знает о некачественной системе здравоохранения в населенном пункте. Дело в том, что ее на протяжении шести месяцев лечили от болезни, которой у нее нет. Дарья страдает от рака, но врачами была допущена ошибка, в результате которой было потеряно драгоценное время. Россиянка обратила внимание президента, что в их городе нет врачей узкого профиля, закрыто родильное, хирургическое и кардиологическое отделения.

Поздно вечером, после эфира, ей стало плохо. Карета скорой помощи доставила ее в ближайший город Кировск, где стало известно, что у нее открылось кровотечение. После того, как ее состояние удалось стабилизировать, Старикову доставили в областную больницу Мурманска. Сейчас девушка находится в реанимации. Сегодня из столицы РФ планируется вылет самолета МЧС, оборудованного медицинским модулем, чтобы оказывать необходимую квалифицированную помощью при перелете. Данным спецбортом Дарью доставят в Московский Институт онкологии имени Герцена.