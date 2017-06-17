Дарья Старикова во время «Прямой линии» обратилась к российскому президенту. Девушка рассказала о состоянии медицины в Апатитах. Вечером 15 июня россиянка была госпитализирована в реанимацию, ей оказана квалифицированная помощь. Сейчас Даша находится в мурманском онкоцентре.



Недавно в РФ прошла «Прямая линия», во время которой жители страны могли обратиться к Путину со своими проблемами, задать актуальные вопросы. Одной из тех, кто обратился к российскому лидеру, стала Дарья Старикова. Девушка проживает в Апатитах, ее целью было обратить внимание президента на состояние медицины. Во время эфира она рассказала, что больна раком, который был выявлен на последней стадии. На протяжении длительного времени ее лечили от совершенно другой болезни, медицинскими работниками была допущена ошибка, из-за чего потеряно драгоценное время. По мнению девушки, это произошло по той причине, что в населенном пункте закрыты некоторые клиники, а также отсутствуют врачи узкого профиля. Старикова рассказала, что в ее городе закрыты кардиология, хирургия и роддом, и нужно добираться до Кировска.

«У моей подруги маму не довезли до больницы. Мама умерла по пути в карете скорой помощи от инфаркта. Женщине не было 50 лет. Мы просим вас, пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать!», — рассказала девушка.

В прошлую среду ей стало хуже, по этой причине россиянка была доставлена врачами из Мурманска в реанимацию. Сейчас Даша находится в мурманском онкоцентре, впереди ее ожидает тщательное обследование. Пару зарубежных клиник готовы принять девушку на лечение. Что касается расходов, их пообещало оплатить местное предприятие, занимающееся производством фосфорных удобрений.