Демонстрация 1 Мая 2017 Пермь: торжественные мероприятия пройдут на Октябрьской площади

Демонстрация 1 Мая 2017 пройдет в Перми. Жители города проведут торжественное мероприятие на Октябрьской площади. В городе запланировано шествие, а после него стартуют масштабные развлекательные программы.

В Перми в честь Первомая запланированы торжественные мероприятия. В городе будет проведена демонстрация, которая состоится на Октябрьской площади. В шествии примут участие студенты, представители профсоюзов, а также различные трудовые коллективы. После акции начнутся развлекательные программы в городских парках.

Жителей города ожидают в парке около театра оперы, здесь в 13:00 начнется концерт. На сцену выйдут коллективы «Воскресенье», «Ромэн», «Ярмарка», «Молотов-Band», «Ба-Ба-Ту», певец Вова Опарин, Катя Пермякова. Новые постановки в честь 1 Мая были подготовлены детским шоу-театром «Бибигон».

Еще один концерт пройдет перед Органным залом, на котором выступят Пермская краевая филармония. Посетители мероприятия насладятся классическими композициями, которые будут представлены в оригинальном исполнении, а также в современной аранжировке.

Жителей и гостей города Перми приглашают принять участие в краевой эстафете, которая будет проходить на стадионе «Орленок». Перед ее началом состоится парад из ветеранов спорта.