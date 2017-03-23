Дэн Билзерян попробует свои силы на ринге ММА

Дэн Билзерян планирует принять участие в ММА, как боец. Об этом рассказали представили данного вида спорта.

Дэн Билзерян, который является актером США, а также профессиональным игроком покера, давно мечтал попробовать свои силы в ММА. В скором времени мужчина выйдет на ринге. Его соперником станет Фил Брукс. В одном из интервью «король Инстаграма», как обычно называют актера, признался, что из-за своего возраста уже не может тянуть с боем. Он также отметил, что планирует провести хорошую подготовку, перед выходом на ринг. Тренировка мужчины состоится в бойцовском лагере. Актер уточнил, что всегда заканчивает свои начинания на отменном уровне, поэтому во время участия в ММА он не может опозориться. На сегодняшний день Билзерян покончил с шумными вечеринками.

«Мечтаю о ринге ММА. В этом году мне стукнет 37 лет, поэтому я просто обязан провести бой в самое ближайшее время. Для этого пройду настоящий тренировочный лагерь. Не хочу, чтобы бой прошел на низком уровне. На протяжении всей своей жизни, делал все хорошо. Сейчас у меня перерыв от патти и неординарных поступков», — поделился с поклонниками мужчина.

Напомним, звезда Инстаграма является владельцем миллионного состояния, которое он заработал с помощью азартных игр, а также венчурных вложений.