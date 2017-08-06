День города Омск запомнился местным жителям и гостям города авиашоу, фейерверком и спортивными мероприятиями. Во время воздушной программы один из пилотов сфотографировал город с высоты и опубликовал снимок в Инстаграм, сопроводит его поздравлением.

В прошлую субботу город Омск отпраздновал свое 301-летие. Жителей и гостей города порадовали разнообразными, развлекательными мероприятиями. Большинство отмечает, что самым запоминающимся стал салют и авиашоу. Также всем понравились спортивные мероприятия.

На празднование Дня города организаторы пригласили частную пилотажную группу «Регион», которые должны были начать свое выступление в 11 часов, но оно было перенесено из-за спортивных мероприятий. Во время шоу один из пилотов сделал снимок города с высоты и опубликовал его в Инстаграм, сопроводив поздравлением.

В городе прошел спортивный праздник. Все желающие смогли поучаствовать в беге на лыжероллерах, скандинавской ходьбе, комбинированной эстафете. Также соревновались велосипедисты.

Завершающим аккордом праздника стал салют, который обошелся городу в 990000 рублей. Фейерверк был запущен с одного места населенного пункта – стрелка Иртыша и Оми. Но насладиться им смогли все, кто находился на набережной Иртыша. Особенно хороший вид был на акватории реки, на которой «козырные» места до салюта заняли десятки прогулочных катеров. Первые залпы начались в 10 часов вечера.