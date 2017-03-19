День подводника: как поздравить подводника с 111-летием подводного флота

История праздника «День подводника» уходит во времена российской Империи: не коммунисты придумали его 111 лет назад. Царь Николай ІІ объявил первые субмарины частью военно-морского флота. Подлодки назывались «Сом», «Осетр» и «Форель» и они существенно отличались от нынешних атомных субмарин. Коммунисты не отмечали этот праздник в память о том, что он не их заслуга.

Сегодня 19 марта глава военно-морского флота РФ Владимир Королев поздравил с праздником всех подводников и пообещал существенные реформы в подводном флоте. Праздник начался с торжественного построения на каждой субмарине страны. Россия за безупречную службу подарила флоту шесть «Варшавянок» на дизельном топливе, так же строятся для ВМФ атомные «Бореи» и «Ясени». И это, по словам Королева, лишь начало программы по оснащению ВМФ как в Тихом Океане, так и на Северном флоте. Подлодки без использования атома тоже есть – «Лады» сейчас строятся в Санкт-Петербурге, так же на ней начинающие подводники постигают морскую науку, а конструкторы используют ее как базу для новых разработок.

С 1906 года прошло больше века, за это время сменилось пять поколений субмарин. Сейчас одинаково перспективными считаются как атомные, так и безатомные подлодки. Последние разработки – многоцелевая атомная «Хаски» и воздухонезависимая лодка «Калина». А новые «Ясени» должны сместить «Щуку-Б» и «Антея», которые по нынешним временам морально устарели.