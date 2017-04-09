День ПВО отмечается 9 апреля в России: история и современные традиции праздника

День ПВО отмечается в России сегодня, девятого апреля. По традиции этот профессиональный праздник российских противовоздушных войск не имеет конкретной даты, но отмечается всегда во второе апрельское воскресенье. В наши дни ПВО остается неотъемлемой составляющей российской оборонной системы.

Профессиональный праздник ПВО в своем современном формате был учрежден российскими властями относительно недавно – в 2006 году. Однако впервые противовоздушные войска получили свой профессиональный праздник еще во времена Советского Союза – в 1975 году. А впервые традиция отмечать День ПВО во второе апрельское воскресенье появилась в 1980 году. С тех пор это – один из наиболее почитаемых дней в календаре отечественных армейцев.

На сегодняшний день войска ПВО – это не только современные, высокотехнологичные и мощные противовоздушные орудия и комплексы, но и целая система комплексов, средств и мероприятий. Отечественная система ПВО – это детально отлаженный механизм, который рассчитан, прежде всего, не на атакующие, но на оборонительные действия.

В России противовоздушные войска начали зарождаться со времен Первой мировой войны. В те времена отечественное командование впервые использовало наземные орудия, разработанные с целью обороны от авиационных налетов противника. Первую систему ПВО на тот момент представляла собой обычная зенитная установка. Зенитные ракеты, к слову, остаются важнейшей составляющей современной системы противовоздушной обороны.