День рождения Путина: президент встретит юбилей на своем рабочем месте

По словам пресс-центра Кремля, президент России Владимир Пути встретит 65-ый день рождения на рабочем месте. Глава государства не считает, что юбилей – повод для того, чтобы расслабиться и отменить запланированную встречу с членами Совбеза РФ.

Сегодня, 7 октября – день рождения Владимира Владимировича Путина. Свой день рождения лидер России Владимир Путин обычно встречает на работе, и лишь иногда позволяет себе встретиться с родными и друзьями вдали от дома. Сегодня, 7 октября, в Кремле намечено важное мероприятие – заседание Совета безопасности. В прошлом году Путину посчастливилось в свой день рождения никого не принимать, ни с кем не встречаться по деловым вопросам и не проводить совещаний, такие дни рождения для главы государства – редкость. Поздравления лидер страны от других глав государств принимать будет целый день, но по телефону. Забыть за работой о своем празднике Владимиру Путину довелось в 2002 году – в Кишиневе проходил саммит СНГ. А в 2013 году лидеры стран АТЭС не дали президенту забыть о дне рождения, поздравив его.

Специалисты отмечают, что день рождения президента не должен превратиться в особенный день – так рождается культ личности. День рождения главы государства стал праздничным днем в авторитарных странах вроде Северной Кореи или Туркмении, а 7 октября должен оставаться обычным рабочим днем. Правда, россияне иногда по своей инициативе устраивают различные патриотические флешмобы в день рождения Путина, но политологи уверены, что это – перегиб. Даже огромный торт, испеченный на 50-летний юбилей Путина, попал не в Кремль, а в детский сад по решению самого президента.