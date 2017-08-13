День строителя будут праздновать в городе Новосибирск. Мероприятия запланированы в городском сквере. Ожидается, что жителей города с профессиональным праздником поздравит мэр населенного пункта. Эту информацию сообщили в пресс-центре мэрии города.

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают строители. По этому случаю во многих городах страны проходят торжества, Новосибирск не стал исключением. Ожидается, что сегодня в городском сквере состоится праздничное мероприятие. Так, горожан поздравит Анатолий Локоть, занимающий пост мэра города. Также им будут вручены почетные грамоты, благодарственные письма компаниям, занимающим лидирующие места в строительной отрасли населенного пункта.

Организаторы торжества запланировали концерт, в нем примут участия местные творческие коллективы. Традиционно участникам мероприятия раздадут воздушные шарики, которые после запустят в небо. На них будут логотипы строительных фирм города. Начало праздника намечено на 12:00.

Напомним, ранее сообщалось о начале реконструкции набережной Оби. Работы стартовали в середине июля, по плану их завершение намечено на октябрь текущего года. Так, жителей и гостей Новосибирска порадуют обновленной территорией вдоль Оби. На данный проект было потрачено 140 млн руб. Мэр заявил, что денежные средства были выделены из федерального бюджета. Стоит отметить, что о реконструкции говорили с 90-х.