День труда: возникновение праздника 1 Мая

Сегодня в РФ, США и в некоторых европейских, африканских и азиатских странах отмечают День международной солидарности трудящихся. Сегодня принято проводить торжественные митинги, демонстрации, шествия, концерты, народные гулянья.

Во время СССР этот день именовали, как 1 мая или Первомай. Возник праздник в память о событиях, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Так, в первый день мая рабочие вышли на масштабные митинги, требуя установления 8-часового трудового дня. Эта акция завершилась стычками с правоохранительными органами. Сотрудники полиции открыли огонь по митингующим, в результате этого скончалось, по меньшей мере, два бастующих.

Через день, во время протестной акции, которая проходила на площади Хэймаркет, террористом было брошено взрывное устройство в сотрудников полиции, которые открыли ответный огонь по митингующим. Сколько погибло рабочих, не определено. Семь участников акции приговорили к смертной казни.

Летом 1889 года в Парижском конгрессе прозвучало предложение в знак солидарности с рабочими из Чикаго ежегодно проводить в первый день мая демонстрации.

В РФ 1 Мая отмечается массовыми демонстрациями, концертами и митингами. В прошлом году в торжестве приняло участие 25000000 россиян, мероприятия прошли в 1,2 тысячи населенных пунктов. Во время Первомая по стране прошло более 2000 шествий. Также торжественные мероприятия проходят в США, Европе, в некоторых странах Азии и Африки.