Денис Сугробов приговорен к 22 годам тюремного заключения

Денис Сугробов был признан столичным судом виновным в организации преступной группировки, в которую входили подчиненные ему сотрудники полиции. Лишенный звания генерал-лейтенанта приговорен к 22 годам тюремного заключения, — информирует издание «РИА Новости».

Завершилось самое громкое судебное дело, которое называют противостоянием МВД и ФСБ. Так, 27 апреля московский суд признал виновным Дениса Сугробова, который является бывшим главой антикоррупционного главка МВД, в создании преступной группировки, в которую входили подчиненные ему сотрудники полиции. Это сообщество пыталось выполнить провокацию офицера ФСБ на получение крупной взятки. Адвокат обвиняемого заявил, что он планирует обжаловать приговор. По его мнению, это уголовное дело характеризуется множеством подтекстов.

«Зазеркальное правосудие, где все переворачивается наоборот. Потерпевшими назначаются люди, которые подрывают экономическую безопасность страны, а злодеями называют тех, кто с этим злом боролся», — утверждает Эдуард Исецкий.

Напомним, три года назад в одном из столичных кафе предприниматель, который действовал под наблюдением МВД, передал за покровительство бизнеса $10000 Игорю Демину, являющийся полковником УСБ ФСБ. Но эта передача закончилась задержанием сотрудников полиции. По данному делу Сугробов проходил как обвиняемый в провокации взятки, превышении полномочий, создании преступной группировки.