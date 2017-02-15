Денис Вороненков и Мария Максакова: бывшему коммунисту пророчат политическое будущее в Украине

Денису Вороненкову, члену КПРФ, сбежавшему в Украину, пророчат большое будущее в украинской политике. В Одесскую область как раз назначают губернатора, а Петр Порошенко любит российских политиков, у которых в РФ не сложилось. Тем более, господин Вороненков заявил, что Виктор Янукович пригласил в Украину «российскую армию», совершив тем самым измену.

Самая знаменитая политическая пара, на свадьбе которой побывала вся Госудума, и которая называла себя «межфракционной парой», сейчас почем зря ругает Россию в Украине. Российские коммунисты уже на это отреагировали – они заявили, что Михаил Саакашвили сбежал с поста губернатора Одессы, а Денис Вороненков в это кресло сядет. Чего еще ждать от мошенника, который «отмыл» на махинациях с недвижимостью в центе столицы 127 млн.? Все свои громкие и скандальные интервью Денис Вороненков давал спорному и не очень благонадежному источнику «Цензор.НЕТ», запрещенному в РФ за антироссийскую пропаганду. Сейчас «Межфракционная пара» проживает в Киеве, украинское гражданство супруги получили в декабре прошлого года. Чем на данный момент Максакова и Вороненков занимаются помимо интервью, на что живут – неизвестно.

Мать балерины Марии Максаковой, актриса Людмила Максакова, неохотно говорит о дочери СМИ. Она делает вид, что ей отшибло память на старости лет. Фонд, который в свое время основала балерина, сейчас прозябает – им давно не занимается создательница. Такие предприятия надо закрывать, чтоб работники искали другую работу, а налоговая не донимала звонками, но Мария Максакова об этом не подумала. Работу в «Гнесенке» Мария Максакова потеряла, ее агент давно порвал с нею связи, зато губернаторство ее супруга – скорее всего не домыслы.