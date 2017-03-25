Денис Вороненков и Мария Максакова: детей пары скрываю от травли

Недавно в Киеве был убит Денис Вороненков, на сегодняшний день Мария Максакова переживает за своих детей.

Во время программы «Прямой эфир» товарищ Людмилы Максаковой, которая является матерью вдовы Вороненкова, рассказал о переживаниях за детей.

«Людмила всегда переживала за свою дочку, постоянно об этом говорила. Чтобы мальчик перестал ощущать травлю, было принято решение забрать его из Суворовского училища», — поведал Станислав Садальский.

Необходимо отметить, что сын Максаковой Илья ранее обучался в Питере в Суворовском училище. Недавно о прекращении обучения сообщили в прессе, указывая, что это решение парень принял самостоятельно.

Также товарищ семьи отметил, что бывший гражданский супруг Марии показал себя как отличный отец. Владимир Тюрин делает все возможное, чтобы его дети, рожденные в браке с Максаковой, ни в чем не нуждались. Садальский отмечает, что на сегодняшний день пошла большая травля на семью, которая свободно может перекинуться на их младшее поколение.

Напомним, в конце прошлого года Денис Вороненков, чтобы избежать судебного наказания по причине мошеннической деятельности, сбежал из РФ вместе со своей супругой. Его новой страной стала Украина, где он сразу получил гражданство. Но через время он был убит в центре Киева, его охранник получил ранения. Семью бывших депутатов России считают предателями своей Родины. Стоит уточнить, что Максакову выгнали из «Единой России», по причине двойного гражданства.