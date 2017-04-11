﻿

Департамент строительства Москвы составил график сноса пятиэтажек в столице. Согласно графику, в городе в первом периоде осталось снести еще шестьдесят пять домов. Кроме того, к текущему моменту демонтированы уже одиннадцать старых пятиэтажек, — сообщает Интерфакс.

Департамент строительства Москвы представил график сноса пятиэтажек
Фото: kommersant.ru

Столичные власти продолжают зачищать город от старых пятиэтажных домов. Накануне в столичном строительном Департаменте отчитались перед гражданами о процессе реализации проекта, опубликовав график сноса жилых построек.

Согласно графику, в первом периоде остается снести еще шестьдесят пять домов. К текущему моменту разрушены уже одиннадцать построек. Большинство домов были демонтированы за счет государственных средств, еще несколько пятиэтажек – по инвестиционным договорам.

В разработке проекта предусмотрено, что в 2018 году, когда первый период сноса закончится, под новую программу подпадут примерно восемь тысяч старых домов, и затронет в общем порядка 1,6 миллиона жильцов.

Напомним, что проект сноса пятиэтажек в российской столице предусматривает переселение жителей старых хрущевок в новостройки. Ранее предполагалось, что проект могут свернуть из-за массового недовольства самих жильцов, а также из-за ряда проблем, которые может повлечь за собой снос домов. В частности, сообщалось о большом количестве строительных отходов. Однако столичные власти уверили, что данный фактор учли, и отходы не станут проблемой, поскольку будут пущены на переработку и будут использоваться в строительстве.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Забастовка дальнобойщиков: в Дагестане 2% дальнобойщиков вернулись к работе

Забастовка дальнобойщиков: в Дагестане 2% дальнобойщиков вернулись к работе

Соцсети в России могут ввести регистрацию по паспорту и запретить информацию о митингах

Соцсети в России могут ввести регистрацию по паспорту и запретить информацию о митингах

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане: водители требуют встречи с Дмитрием Медведевым

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане: водители требуют встречи с Дмитрием Медведевым

Реальные масштабы забастовки дальнобойщиков могут быть более значительными

Реальные масштабы забастовки дальнобойщиков могут быть более значительными

Скончался советский космонавт Георгий Гречко: родственники и коллеги прокомментировали смерть Георгия Михайловича

Скончался советский космонавт Георгий Гречко: родственники и коллеги прокомментировали смерть Георгия Михайловича

День ПВО отмечается 9 апреля в России: история и современные традиции праздника

День ПВО отмечается 9 апреля в России: история и современные традиции праздника

Забастовка дальнобойщиков: в Санкт-Петербурге задержали 6 участников акции в поддержку дальнобойщиков

Забастовка дальнобойщиков: в Санкт-Петербурге задержали 6 участников акции в поддержку дальнобойщиков

Верховный суд перенес рассмотрение иска Минюста о ликвидации центра «Свидетели Иеговы»

Верховный суд РФ перенес рассмотрение иска Минюста о ликвидации центра «Свидетели Иеговы»

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане не стихает: прерван канал поставки южных овощей и фруктов в Центральную Россию

Забастовка дальнобойщиков в Дагестане не стихает: прерван канал поставки южных овощей и фруктов в Центральную Россию