Департамент строительства Москвы представил график сноса пятиэтажек

Департамент строительства Москвы составил график сноса пятиэтажек в столице. Согласно графику, в городе в первом периоде осталось снести еще шестьдесят пять домов. Кроме того, к текущему моменту демонтированы уже одиннадцать старых пятиэтажек, — сообщает Интерфакс.

Столичные власти продолжают зачищать город от старых пятиэтажных домов. Накануне в столичном строительном Департаменте отчитались перед гражданами о процессе реализации проекта, опубликовав график сноса жилых построек.

Согласно графику, в первом периоде остается снести еще шестьдесят пять домов. К текущему моменту разрушены уже одиннадцать построек. Большинство домов были демонтированы за счет государственных средств, еще несколько пятиэтажек – по инвестиционным договорам.

В разработке проекта предусмотрено, что в 2018 году, когда первый период сноса закончится, под новую программу подпадут примерно восемь тысяч старых домов, и затронет в общем порядка 1,6 миллиона жильцов.

Напомним, что проект сноса пятиэтажек в российской столице предусматривает переселение жителей старых хрущевок в новостройки. Ранее предполагалось, что проект могут свернуть из-за массового недовольства самих жильцов, а также из-за ряда проблем, которые может повлечь за собой снос домов. В частности, сообщалось о большом количестве строительных отходов. Однако столичные власти уверили, что данный фактор учли, и отходы не станут проблемой, поскольку будут пущены на переработку и будут использоваться в строительстве.