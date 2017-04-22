Депутат от КПРФ Рашкин ответил на инициативу провести похороны Ленина

Валерий Рашкин раскритиковал инициативу похорон Ленина. Депутат от КПРФ назвал поступившее предложение попыткой дестабилизации общества. Рашкин призвал «не переписывать историю» и уважать ее, а также уважать тех, кто принимал решение о ленинском Мавзолее.

На днях в Госдуму поступила инициатива о захоронении останков Владимира Ленина и разработке конституционного механизма для реализации этого инициативы. Представитель Коммунистической партии Валерий Рашкин заявил, что данное предложение преследует цель расколоть граждан на два лагеря. По его словам, авторы такой инициативы, очевидно, не желают видеть стабильность в обществе. Депутат также заявил, что история с Мавзолеем не нуждается в переписывании. Рашкин считает, что эту историю нужно уважать, а также уважать тех, кто в свое время занимался вопросами Мавзолея.

Помимо прочего парламентарий напомнил, что по состоянию на текущий момент ленинский Мавзолей остается под надзором международной организации ЮНЕСКО.

«Не надо переписывать историю, надо уважать своих родителей, которые принимали решение на законных основаниях. Тем более, мавзолей находится под защитой ЮНЕСКО. Нужно не только своих родителей уважать и историю, но и международные ратифицированные договоры», — призвал Валерий Рашкин.

Между тем, по словам Владимира Бортко, еще одного представителя фракции коммунистов, Дума не примет законопроект о захоронении вождя. По его словами, такая инициатива, во-первых, оскорбляет память Ленина, а во-вторых, сеет противоречия и приведет к расколу в обществе.