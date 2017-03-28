Депутаты предложили увеличить отпуск тем работникам, которые работают сверхурочно

Сегодня в государственную думу был внесен новый законопроект, в случае принятия которого трудящиеся, работающие сверхурочно, получат прибавку к времени своего отпуска. Об этом журналистам сообщил автор законопроекта — Ярослав Нилов.

На данный момент начальство имеет право периодически заставлять своих сотрудников работать больше положенного времени. При этом такой труд не считается переработкой и не оплачивается в повышенном размере. Инициаторы принятия нового закона имеют мнение, что это обстоятельство нуждается в регулировке.

В том случае если закон будет принят, то работодатель будет обязан компенсировать переработку, если она превысит порог в 120 часов за один год. Компенсироваться это будет дополнительными днями отпуска, от трех дней до 15 дней за один переработанный рабочий день.