Депутаты в первом чтении одобрили законопроект сноса пятиэтажек в Москве

Проект сноса пятиэтажек в Москве одобрили депутаты Госдумы в первом чтении. Вместе с тем, в процессе рассмотрения законопроекта были выдвинуты предложения и поправки, которые спикер Володин предложил учесть в ходе дальнейшего рассмотрения.

Законопроект предусматривает снос ветхих пятиэтажных домов в российской столице. Все жильцы, которые проживают в подлежащих под снос квартирах таких домов, будут переселены в новые квартиры. При этом проект не предусматривает конкретных правил переселения в географическом отношении. Иными словами, гарантии того, что граждане после сноса их домов останутся жить в том же районе, нет. На это ранее уже жаловались многие столичные пенсионеры, отмечая, что после переселения им придется обживаться в новом районе заново, что в их положении делать не так просто.

Тем не менее, проект сноса старых домов предусматривает и очевидные преимущества. Так, в проекте сказано, что общая площадь квартир, в которые будут переселяться граждане, не должна быть меньше жилой площади их старых жилых помещений. Кроме того, стоимость новых квартир должна быть не менее чем на 35% дороже старых квартир.

Жильцам не нужно будет платить никаких взносов, в том числе и за капитальный ремонт по старому месту жительства, — отмечает РИА Новости. В целом же, переселение будет осуществляться в квартиры, жилые условия в которых соответствуют условиям в освобождаемых квартирах.

Ранее авторы законопроекта уверили, что в результате сноса домов большинство отходов уйдут на переработку и будут использоваться при строительстве вновь.