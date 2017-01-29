Диана, дочь Людмилы Лебедевой, может остаться без памятника

Дочь Людмилы Лебедевой, которая является наследницей известного бизнесмена Платона Лебедева, в прошлом году погибла в аварии. Это произошло в швейцарском городе, девушке было 19 лет.

Стало известно, что в Общественной палате России появилась жалоба, которую написали жители столицы. Люди жалуются на большие размеры памятника, который поставили внучке Платона Лебедева.

Диана проходила обучение в университете Санкт-Галлена, который является одним из самых престижных в мире. Авария произошла осенью 2016 года, ее причиной стало превышение скорости. Так, водитель автомобиля не справился с управлением во время движения по скользкой дороге, в результате чего машину занесло, и она врезалась в ограждение, пробив его, а далее рухнула в озеро. Молодую девушку похоронили на Троекуровском кладбище. Траурную церемонию внучки Лебедева посетили представители «золотой молодежи» столицы.

«Соболезную людям, которых также посетило горе. Но я также, как и другие, имею право доступа к месту, где погребен мой любимый человек», — рассказывает Ира Сорокина, которая владеет соседствующим шатром.

Рядом с Дианой захоронен Валерий Сорокин, который является кавалером Ордена мужества, участником ликвидации ЧАЭС. Бывшие коллеги мужчины отмечают, что данный случай возмутительный.