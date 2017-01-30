Диана Лебедева: могила внучки Совладельца ЮКОСА вызвала бурю возмущения

Диана Лебедева, внучка совладельца ЮКОСА Платона Лебедева, и после смерти не дает покоя рядовым москвичам. На Троекуровском кладбище шатер вокруг могилы Дианы не дает пройти к другим четырем могилам, где тоже похоронены чьи-то родные люди. Для своей внучки бизнесмен соорудил самую настоящую усыпальницу, не учитывая интересы других людей.

Пять могил оказались под шатром с видеонаблюдением и частной охраной, хотя родные покойных этого не просили. Более того – «чоповцы» не пускают родственников навестить родных и навести порядок на могилах. К администрации кладбища возник ряд наводящих вопросов, но главный вопрос всего один – сколько им заплатил Лебедев, чтоб устроить этот беспредел? Коррупционный скандал, согласно изданию «Аргументы недели», очень вероятен и ожидаем. Семья Лебедевых купила четыре участка, хотя на них располагаются чужие могилы, в том числе и очень уважаемого гражданина, ликвидатора аварии на ЧАС Валерия Сорокина.

Скандал на кладбище усугубляется тем, что все участки рядом с могилой Дианы Лебедевой Платон Лебедев выкупил «на будущее», с целью захоронения там других членов своей семьи. Получается, он не заметил, что участки заняты, а родственники тех, кто там похоронен, — не последние люди в Москве. Бизнесмену все очень сочувствуют и соболезнуют в связи с гибелью внучки, но и захватить свои участки на кладбище не дадут.