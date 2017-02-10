Диана Шурыгина бросила колледж из-за постоянных угроз и оскорблений

Пользователи интернета продолжают активно обсуждать выпуск «Пусть говорят», в котором Диана Шурыгина рассказала, как стала жертвой изнасилования.

Большинство людей осуждают девушку, так как не верят в правдивость истории, которую она рассказывает. Они считают, что Сергей Семенов несправедливо получил 8 лет тюремного заключения. Необходимо отметить, что во время передачи Диану обвинили в выдумке факта изнасилования. Напомним, девушка рассказала, что во время вечеринки она познакомилась с Сергеем, который воспользовавшись ее алкогольным опьянением, применил к ней физическую силу, а после надругался. Сам парень утверждает, что их связь была по обоюдному согласию.

Андрей Малахов поведал интересные факты, которые ранее не слышали в суде. Стало известно, что девушка требовала от Семенова 1000000 руб, парень отказал, и она пошла в полицию. Такую же сумму требовал ее отец у семьи Сергея, в качестве компенсации, чтобы закрыть дело. Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни защищают девушку, другие считают, что она «упекла» невинного человека за решетку. Сейчас в сторону Дианы постоянно поступают оскорбления и угрозы, поэтому она отказалась посещать колледж.