Диана Шурыгина бросила колледж из-за травли после «Пусть говорят»

Диана Шурыгина, участница скандального шоу «Пусть говорят», бросила колледж: не все ульяновцы верят, что ее зверски изнасиловали. Родители решили спрятать на время непутевую дочь, чтоб над нею не издевались в учебном заведении и на улице. Но девушку уже прозвали «Шкурыгиной», наделали из ее фотографии мемов и обвиняют в том, что она посадила нормального парня.

Программа «Пусть говорят» пролила свет на многие вещи, после чего суд вновь вернулся к делу Сергея Семёнова, пересмотрел его, скостил парню срок, заменил его пребывание к колонии строгого режима на общий режим. В студии девушка не выглядела несчастной изнасилованной, скандалила и перебивала, а в колледж и сама рада не ходить. Девушку сравнивают как с Ириной Сычёвой, которая насилие переживала гораздо тяжелее, так и со знаменитой «Солевой» изнасилованной. Любая девушка, независимо от обстоятельств изнасилования, становится предметом травли в интернете, хотя Дианин случай отличается от надругательства над той же Сычёвой. Сестра парня, кторый попал в колонию, заявила, что у ее семьи не было миллиона для Шурыгиных, а второй парень, с которым тоже уединялась Диана, заплатил. Синяки после тяжелой руки отца девушка выдала за побои со стороны осужденного Сергея Семёнова.

О матери Дианы Шурыгиной в сети говорят много нелестно. Помимо осуждения ее методов воспитания, о женщине говорят, что она забеременела несовершеннолетней, но у Дианы отец, а не отчим. Получается, он тоже совратил несовершеннолетнюю, но не сел, поскольку стал жить с нею одной семьею. На сегодня женщина жалуется на то, что ее семью преследуют друзья Семёнова с воли, а ее саму избили у подъезда. Неизвестный парень дал ей в лицо и порвал капюшон на куртке, очевидно из чувства мести за друга на зоне. Скандал вокруг Шурыгиной и Семёнова не утих по сей день.