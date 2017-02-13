Диана Шурыгина была изнасилована на вечеринке: защитники Сергея Семенова намерены бороться за справедливость

В конце прошлого месяца на программу «Пусть говорят» пришла Диана Шурыгина, которая стала жертвой изнасилования весной 2016 года. Сергея Семенова, с которым девушка познакомилась на вечеринке, суд приговорил к 8 лет тюремного заключения.

Несмотря на утверждения 17-летняя девушки, что парень воспользовался ее алкогольным опьянением и применил к ней физическую силу, сам Сергей отрицает факт изнасилования. По его словам, их интимная близость была по обоюдному согласию. После апелляции удалось сократить срок до 3 лет и 3 месяцев. Родные парня отказываются верить в справедливость приговора. Чтобы привлечь общественность ими была создана группа в социальной сети «ВКонтакте», участники которой намерены побороться за справедливость. Они также планируют выходить на митинги.

«Благодаря сообщениям в разных сообществах, нам пишут с разных уголков России, предлагая помощь, в основном юридическую», — пишут защитники Сергея.

Стоит отметить, что большинство пользователей интернета не верят девушке. В социальных сетях на сегодняшний день активно распространяются унизительные мемы с фото Дианы. Необходимо также уточнить, что во время программы стало известно, что девушка и ее отец требовали от Сергея 1000000 руб, чтобы замять дело. Это не первый случай, когда Диана пишет заявление об изнасиловании. Ранее подобная история произошла с ее бывшим парнем, который откупился от нее, чтобы не попасть в тюрьму.