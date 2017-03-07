Диана Шурыгина: девушка-мем изнасиловала здравый смысл и нервы россиян

Пятая часть шоу «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной уже выводит россиян из себя. Семья «насильника» девушки давно не ищет правды через телешоу: с нее двух частей с головой хватило, а «девушка-мем» сама кого угодно изнасилует морально. Из обычной истории, где виноваты оба в равной степени, сделали сериал.

Феномен в лице девушки, которая стала популярнее Владимира Путина, Петра Порошенко и Ждуна, имеет место. Ирина Сычева, которая помимо насилия претерпела позор в лице видео в интернете, такую же популярность не обрела. Получается, что секрет Шурыгиной в чем-то другом – наверно, в том, что семья делает из дочери звезду, расписав наперед все ее «выступления» и установив цены. А родители-бизнесмены Ирины Сычевой сказали ей коротко: «забудь». Конечно, это травмировало Иру, но в чем-то они были правы: о девочке вскоре забыли. Некоторые журналисты считают, что и о Шурыгиной надо забыть, не писать вообще ничего – ни осанны, ни анафемы. О таких нельзя долго кричать – им это только на руку.

Слава, популярность и деньги пришли к девушке, у которой не было к этому таланта и предпосылок, которая училась в колледже – аналоге ПТУ, которая выпивала, плюя на свое будущее. Все больше россиян считают, что это нездорово – молодежи не нужно таких «героинь». Более того, она подставила потенциальных жертв насилия: девочки будут теперь «ходить по грани» еще больше в расчете посадить парней без брезгливости и чувства осторожности. Хотелось бы, чтоб слова Сергея дошли до парней, и они перестали зариться на пьяных «потенциальных Шурыгиных».