Диана Шурыгина на сегодняшний день является одной из обсуждаемых персон в виртуальной сети. После участия в «Пусть говорят» всего за пару недель данный выпуск был просмотрен более 9000000 раз.

После очередного выпуска передачи фраза девушки «В смысле сразу» разлетелась на мемы. Сообщается, что ее страница в Инстаграм была пару раз взломана. Что касается аккаунта в «ВКонтакте», он продолжает набирать известность, в качестве новых многочисленных подписчиков. На сегодняшний день их число превысило 50000 людей. Не исключается то, что не смотря на жестокую критику, девушка активно занимается пиаром. Для этого ею были созданы рубрики в социальной сети, а также открыт собственный канал на Ютуб. На днях жертва изнасилования предложила рубрику «Вопрос-Ответ», где отвечала на вопросы своих подписчиков. Приступила к работе, в качестве видеоблогера, на канале активно добавляет эпизоды с «Пусть говорят», а также собственные ролики.

Напомним, недавно за Диану Шурыгину заступилась участница «Дом-2» Олеся Малибу. По ее мнению, парень виновен, так как ему не нужно было поить девушку, а добиваться с помощью цветов и подарков. Она также отмечает, что его поведение вызывает сомнение, он осознанно пошел на изнасилование.