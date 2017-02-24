Диана Шурыгина: фейковый Инстаграм девушки зарабатывает деньги чужим людям

Сразу после того, как реальная «ульяновская изнасилованная» Диана Шурыгина закрыла от «хейтеров» и «троллей» свой «Инстаграм», ее образом стали торговать чужие люди. Предприниматели превратили в бренд девушку, которую до этого превратили в мем – 850 000 подписчиков думают, что их оскорбления читает настоящая Шурыгина.

В фейковом «Инстаграме» Диану оскорбляют все кому не лень, но Диана и ее семья просто не в курсе. Отец приказал Шурыгиной оградить себя от влияния интернета, сам же уволился и оберегает семью от влияния людей на улице. С Сети могут всего лишь облить грязью и унизить, а на улице Наталью, мать Дианы, бьют и рвут ей куртку. Укравшие акаунт девушки делают все, чтоб их интернет — магазины много посещали: находят старые фото Дианы в школе, на улице и с подругами и дополняют провокационными записями. Так на фото с подругой в колледже «Диана» радуется, что ей еще год в классе «париться», а «кое-кому» — на зоне лет восемь. «Комментаторы» не понимают, что ими манипулируют: по последним данным, Сергею урезали срок до трех лет.

Все узнавшие об истории «изнасилования» 1 апреля прошлого года в Ульяновске разделились на два лагеря, хотя на самом деле тут три мнения. Лица, которые думают, что не правы оба – самые спокойные. Они не считают, что посадили «достойного парня»: в 21 год пора испытывать к пьяным девушкам, которых рвет на брюки, некую брезгливость. Но и записывать в «подонки» оступившегося парня, подобно феминисткам, не спешат: совесть у Сережи есть, и она болит. Реклама, в которую поверят сторонники обоих «лагерей», стоит в «фейковом» аккаунте Дианы Шурыгиной не менее 25 000 рублей.