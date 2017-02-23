Диана Шурыгина: фейковый «Инстаграм» «изнасилованной из Ульяновска» зарабатывает на фолловерах

Настоящего «Инстаграма» Дианы Шурыгиной, «изнасилованной из Ульяновска», в Сети нет: девушка его закрыла. Зато на ее имени зарабатывают посторонние люди, создав ее фейковый «Инстаграм», да и не один. Одна из таких страничек собрала 85 000 фолловеров. Все акаунты скандальной девушки в соцсетях начали взламываться: ее образ можно дорого продать.

Неизвестные от имени Дианы Шурыгиной дорого продуют место для рекламы под постами и фото якобы от имени девушки. Одна рекламная запись стоит не менее 25 000 рублей, но на благосостоянии семьи Шурыгиных этот факт никак не отражается. При всей неоднозначности ситуации с Сергеем Семёновым и Дианой Шурыгиной, не сама Диана пишет в своем «Инстаграме» злые, издевательские посты. Укравшие страничку смеются и над девушкой, и над ее «насильником». При этом у «бизнесменов» несколько устаревшая информация: не могла Диана написать, что Сергей «давит шконку» 8 лет – она лучше многих знает, что ему изменили срок. Скоро лицо Дианы появится на одежде и аксессуарах, а она сама не поимеет с этого ни копейки.

Настоящий скандал в сети сейчас способны вызвать любые упоминания о Диане Шурыгиной, не говоря о ее фото и видео. Люди, не уважая девушку, ринуться смотреть ее фотографии и убеждаться в ее порочности, попутно «ведясь» на рекламу. Именно на этой черте – желании поиздеваться, поглумиться, поспорить с оппонентами, переходя на лица – и зарабатывают деньги многочисленные сетевые мошенники.