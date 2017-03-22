Диана Шурыгина: фото девушки с пресловутой «вписки» в коттедже появились в Сети

«Вписка» в Ульяновске, где год назад на дне рождения якобы изнасиловали Диану Шурыгину, становится популярной. Появились фотографии именно того дня, когда дело об изнасиловании закрутилось и стало резонансным. События для изнасилования друзья Сергея реконструировали поминутно, чтобы доказать, что девушка не кричала, не была битой за непослушание, а пьяная сама вешалась на ребят.

Девочки с той же вечеринки, которые не были никем изнасилованы, отмечали, что о Диане сложилось двоякое мнение: милая, скромная девочка под воздействием спиртного превратилась в неизвестно что. Она сама «клеила» юношей, недвусмысленно вешалась на них, кокетничала, чуть ли не предлагала себя. Но многим мальчикам мама объяснила, что таких надо обходить стороной – чревато последствиями. Девушка словно понимала, что без выпивки она безынициативная и немного «никакая», и только алкоголь превратит ее в «звезду». Сейчас Диана собирает рейтинги, будучи никем, а такое не будет длиться вечно. Лучше всего странную девочку запомнила некая Настя с той же вечеринки и она же делилась воспоминаниями больше всех.

Чтоб новая девочка не чувствовала себя чужой на вечеринке, активные ребята были с нею добры, пытались знакомиться, делали селфи. Именно эти селфи и попали в Сеть: на фото она еще не пьяная и не изнасилованная и словно сторонится нового приятеля. Это еще не так Диана, которая спустя несколько часов перевернет свою жизнь, а жизнь Сергея Семенова основательно сломает. Компания приехала в коттедж часов в шесть, а в 11 вечера Сережа уединился с Дианой, купившись на ее активные приставания. Так же в интернете можно найти фото того бардака, который молодежь оставила хозяевам дома после вечеринки.