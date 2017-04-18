Диана Шурыгина и ее история, рассказанная в программе “Пусть говорят”, побудили Следственный комитет усилить контроль за СМИ. В частности, под пристальное внимание СК попадут те из них, кто делает рейтинг на реальных историях изнасилования.

Следственный комитет РФ заинтересовался рейтингом популярных среди телезрителей ток-шоу, где рассказывается об изнасилованных девушках. По мнению ведомства, такие развлекательные телепрограммы используют пикантные истории для поднятия своего рейтинга и получения высокой прибыли.

Как сообщило ИА URA.RU, список конкретных ток-шоу, которые будут взяты под контроль, Следственный комитет пока не разглашает. Толчком к такому решению послужила нашумевшая история с Дианой Шурыгиной, которую неоднократно приглашал на программу “Пусть говорят” ее ведущий Андрей Малахов.

СКР считает, что в данном ток-шоу были нарушены права изнасилованной несовершеннолетней путем раскрытия ее персональных данных, что запрещено законом. Также подобные шоу подогревают интерес зрителей к преступникам и тем, кто от них пострадал, а не к самому факту совершения преступления.

Следком призвал государственные органы усилить контроль над крупными телеканалами, не гнушающимися использовать ради своих корыстных целей жертв изнасилования. Такие передачи смотрят дети, и после этого они не знают, какими моральными нормами надо руководствоваться в жизни.

Напомним, что на прошлой неделе, на призыв Следкома откликнулся Роскомнадзор. Он пообещал использовать административные рычаги воздействия на Первый канал и, в частности, на программу “Пусть говорят” с ее ведущим А. Малаховым.