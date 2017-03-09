Диана Шурыгина и ее родители со скандалом сорвали радиоэфир

Сегодня планировался прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» с участием Дианы Шурыгиной и ее родителями, но он был сорван.

На сайте издания сообщили, что за пару минут до начала планируемой эфира, семья Шурыгиных начала скандалить и в итоге покинула редакцию. Ведущие радиоэфира сообщили, что популярных на сегодняшний день Шурыгиных решили пригласить для возможности донести ими свою позицию, которая касается истории, произошедшей с их дочерью весной прошлого года. Они также отметили, что изначально семья была в хорошем настроении, особенно мать девушки, которая постоянно указывала всем, что они должны делать. Жительница Ульяновска долго думала над предложением. Она даже опубликовала в социальной сети небольшой ролик, когда ехала на эфир.

«Я не хотела ехать, но родители все же решили обратное. Сначала решила остаться, после подумала, как они будут без меня и тоже направилась туда. Жду ваших вопросов, можете звонить», — поделилась со своими поклонниками Диана.

Необходимо отметить, точные причины, почему семья покинула студию, не разглашаются.

«Приносим свои извинения, в связи с несостоявшимся эфиром. Мы предоставили возможность семье в спокойной обстановке, не перекрикивая своих оппонентов, высказаться», — говорится на сайте издания.