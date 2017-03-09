Диана Шурыгина Инстаграм: девушка создала группу помощи жертвам изнасилования

В интернете продолжает активно обсуждаться Диана Шурыгина, которая была изнасилована на вечеринке в городе Ульяновск. После того, как девушка пришла в январе на передачу «Пусть говорят», чтобы рассказать свою историю, она стала очень популярной.

На днях, на телеэкранах жители РФ снова могли лицезреть Диану Шурыгину в очередном выпуске «Пусть говорят». В этот раз жертве изнасилования снова посвятили два выпуска шоу. Необходимо отметить, что это является пятым эфиром с участием девушки.

На сегодняшний день жительница Ульяновска может неплохо зарабатывать на своей популярности. Куда бы ни пошла Диана, за ней всегда бегают поклонники, которые просят сделать с ней селфи, мечтают получить автограф. Также Шурыгина признается, что незнакомые девочки делятся с ней подобными историями изнасилования. Большинство знаменитостей советовали девушке использовать свою славу, чтобы возглавить движении за права женщин. По их мнению, свалившуюся популярность нужно использовать для пользы общества. Она прислушалась к их советам и во время пятого выпуска сообщила, что уже создала группу помощи жертвам изнасилования. Более подробную информацию девушка пока не сообщала.

Напомним, во время вечеринки Диана Шурыгина была изнасилована Сергеем Семеновым, который на сегодняшний день отбывает срок в колонии.