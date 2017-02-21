Диана Шурыгина: Инстаграм «изнасилованной» закрыт из-за наплыва «хейтеров»

«Изнасилованная из Ульяновска» Диана Шурыгина закрыла свой «Инстаграм» и другие социальные сети: ее выжили оттуда «хейтеры». Девушка уверена, что ее семью и из Ульяновска выживут, хотя Сергей Семёнов, по мнению девушки, сам виноват. Суд дал ему возможность «подумать пару лет», но друзья Сергея и его сестра Екатерина с этим утверждением не согласны.

Скандальное шоу «Пусть говорят» решило, что второму выпуску, посвященному Шурыгиной и Семенову быть. Инициатором продолжения этой грязной и непонятной истории стала сестра Сергея Екатерина. Девушка в своих социальных сетях поделилась новостью о том, что по ее просьбе съемки в «Останкино» продолжаются, но явно не хватает свидетеля в лице бывшего парня Дианы Влада Трошина. Ее брат – далеко не первый нормальный парень, которого девушка посадила якобы за изнасилование. Для нее поводом могло стать что угодно – ссора, возможно, желание Влада порвать с нею, а в 16 лет не наступает даже пресловутый «возраст согласия». Для Дианы второй выпуск – не более чем шоу, о чем свидетельствовал ее «Инстаграм».

Видеоблогер Николай Соболев, который имел отношение к программе и даже был на ней экспертом, пообещал телезрителям «жесть». Мама Дианы придет на программу, расскажет как ее били под подъездом, выскажется и добавит в эту «адскую кухню» еще огня. Отец Дианы Алексей Шурыгин и так «притча во языцах»: с одной стороны он на иждивении жены живет и «защищает» семейство от посягательств, а с другой – требует от всех насильников дочери по 1 миллиону рублей за закрытие дела.