Диана Шурыгина «Инстаграм»: сколько стоит «скандальное изнасилование» в Ульяновске?

«Изнасилованная из Ульяновска» Диана Шурыгина может зарабатывать грязной и очень спорной истории 500 тыс. рублей в месяц. Деньги будут поступать ей из разных источников дохода – с «Первого канала», различных ток-шоу, «Инстаграма» девушки. На первый взгляд прекратить победное шествие «героини» очень просто – игнорировать ее, но люди смотрят уже пятый выпуск с Дианой Шурыгиной в «Пусть говорят».

Куча взрослых людей вцепились в подростка со скандальной славой правдолюбки и готова делать деньги на нездоровом интересе к девушке. Видеосервис YouTube создал канал и отдал его девушке, чтоб она могла вести свою трансляцию «В гостях у Дианы Шурыгиной». У девушки уже 326 тыс. подписчиков: сначала она «заливала» туда только шоу, а потом начала давать ответы на самые часто возникающие вопросы, и выдавать их понемногу – «на донышке». Многие задают девушке вопросы, самый частый из них — «зачем ты посадила ни в чем не виновного парня?». Диана отвечает «Пусть сидит», потому как понимает: она через свой канал продает рекламу, которая всплывает во время просмотра ролика.

«Инстаграм» Дианы Шурыгиной уже работает на нее, а не на чужих личностей. Там тоже за рекламу готовы дорого платить, но YouTube в этом плане прогрессивнее. При желании можно поднять ежемесячную сумму до миллиона рублей, но тогда интерес к «ульяновскому изнасилованию» не должен утихать. А он утихнет рано или поздно, хотя «Первый канал» будет торговать изнасилованием и дальше: Шурыгины намного выгоднее Линдси Лохан, которая запросила 600 тыс. рублей за шоу.