Диана Шурыгина изнасилованная на вечеринке: кто настоящая жертва инцидента?

На протяжении месяца в интернете не утихают споры об изнасиловании, где жертвой стала 17-летняя Диана Шурыгина. Сторонники Сергея Семенова обратились к президенту РФ.

Участники группы «ВКонтакте», поддерживающие Сергея Семенова, создали петицию, в которой требуют рассмотреть данное дело, дабы снять несправедливые обвинения с парня. Данная петиция на сегодняшний день набрала более 55000 подписей, ее планируют направить главе РФ и лидеру ЛДПР.

Напомним, изнасилование произошло во время вечеринки, где в Диана познакомилась с Сергеем. Этот инцидент произошел прошлой весной. Сразу после этого девушка написала заявление в полицию. По словам жертвы, молодой человек воспользовался ее опьянением и применил физическую силу. По итогам судебного разбирательства Сергей Семенов получил 8 лет тюремного заключения, а после апелляции срок уменьшился до 3 лет и 3 месяцев. Стоит отметить, парень утверждает, что Диана сама к нему стала приставать, а их интимная близость была обоюдным согласием. Родные не верят в вину Сергея, так как девушка не в первый раз подает подобное заявление в правоохранительные органы. Поговаривают, что она таким образом зарабатывает. Дело в том, что как и у своего бывшего парня, так и у Сергея Диана требовала 1000000 руб, чтобы замять дело. Большинство пользователей интернета не верят в историю девушки и хотят привлечь внимание общественности к несправедливому приговору суда.