Диана Шурыгина: «изнасилованная» назвала приговор для «насильника» слишком суровым

31 января в эфир «Первого канала» вышел скандальный выпуски «Пусть говорят», посвященный изнасилования в Ульяновске. Девушка 17-и лет Диана Шурыгина обвинила парня постарше, студента Сергея Семёнова, в изнасиловании на вечеринке. Парня посаlили на 8 лет, позже приговор «урезали» до трех лет, но родственники добиваются освобождения Сергея и пересмотра дела.

Диане Шурыгиной семнадцать лет, она вступила в «возраст согласия», будучи несовершеннолетней, потому ведущие и гости студии выясняли, по согласию у нее было на вечеринку с парнем или по принуждению. Большинство ульяновцев и гостей студии – на стороне Семёнова, а не Дианы. Девушка не производила впечатление изнасилованной. Она старалась показать себя в выгодном виде, красовалась перед камерой, с нею не работали психологи из-за ее нежелания жить, выходить на улицу и общаться с друзьями. А у семьи осужденного за изнасилование не оказалось тех денег, которые просил отец девушки за ее молчание и отсутствие заявления в полиции. Диана вела себя на программе неадекватней всех – кричала, перебивала тех, кто старше, слова вставить не давала. Сергей со своей стороны тоже был неправ: увидел, что девушка пьяна и ведет себя вызывающе, но все равно захотел иметь с нею близкие отношения.

Диана Шурыгина, как и любой участник громкого и отвратительного скандала, превращается в интернет-мем, поскольку ее «показательному выступлению» никто не поверил. Правда, Ирине Сычевой, которая посадила троих насильников, пользователи соцсетей тоже не поверили, ей так же порядком досталось. Но Ира хотя бы призналась, что на «посвящении в студенты» была очень пьяна, недопустимо для девушки. Диана же считает, что выпить «несколько пластиковых стаканчиков» алкоголя – нормально в ее возрасте. По словам старшей сестры «насильника», после ее брата у девушки был контакт с еще одним парнем – другом именинника, но этого парня скандал в Ульяновске никак не коснулся.