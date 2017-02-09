Диана Шурыгина: «изнасилованная» не посещает колледж из-за угроз сторонников Семёнова

После скандала на шоу «Пусть говорят» «изнасилованная из Ульяновска» Диана Шурыгина боится посещать колледж. Ульяновцы все больше верят, что никакая она не жертва, что она засадила хорошего парня, а семья вымогала у ее «насильников» деньги. У «насильника», срок которого значительно уменьшили, на воле осталось немало друзей, и отец ограждает от нападок непутевую дочь.

Сергей Семёнов вспоминает: пьяная девушка клялась, что ей есть 18, и буквально висела на нем практически всю вечеринку. «Возраст согласия» — понятие обтекаемое, его границы четко не прописаны в УК РФ, и что считать «согласием женщины на интим» — тоже пока не определено ясно. Феминистки заступаются за Диану и заявляют, что «да» должна была говорить абсолютно трезвая девушка, а мужчины шутят про паспорт перед сексом. В заявлении так же значилось, что Сергей ее избил и склонил к сексу, но один раз ударил ее только родной отец после вечеринки. За ложь и разгульный образ жизни.

Половой близости, как очевидного факта, Семёнов не отрицает, но описывает это не как насилие, а как конфуз. Девушка хотела этого намного больше, чем он сам, к тому же она имела дело еще с одним юношей. Второго фигуранта даже не допрашивали, его не сделали свидетелем и тем более не осудили. Возможно, у него был миллион рублей для вымогателей. В Сети Диану уже выставили алкоголичкой, лгуньей, «святошей» и очень хорошей актрисой.