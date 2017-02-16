Диана Шурыгина: «изнасилованную» ульяновку выведут на чистую воду

Ульяновцы, которые не на стороне Дианы Шурыгиной в деле о ее изнасиловании, хотят вывести девушку на чистую воду. Но для этого им нужен Владислав Трошин – ее бывший парень, которого она обвинила в своем совращении и чуть не посадила. О нем пошла речь в «Пусть говорят», предысторию изнасилований Шурыгиной знает ее адвокат, но сам Влад не пришел в студию шоу.

Когда разворачивались отношения Дианы и Влада – девушке было 15 лет, она даже не вступила в «возраст согласия», а заявлением в полицию решила «наказать» юношу. За свою «девичью четь» девушка просит один миллион рублей, а ее отец Алексей Шурыгин показывает парням дочери, что настроен он серьезно. Неизвестно, сколько «насильников» и «совратителей» не сели в свое время, но парень, который имел связь с Дианой помимо Семёнова, даже не был свидетелем по делу. На данный момент Диана Шурыгина не ходит в колледж, а родители заставили ее поменьше бывать в социальных сетях. Ее матери Наталье угрожают, подкарауливают ее под подъездом и бьют.

Чтоб не быть предметом насмешек и мемов, Диана Шурыгина заблокировалась везде, где раньше была зарегистрирована. Она боится, что до ее младшей сестренки и верно доберутся друзья Сергея Семёнова, а ее семье придется уехать их Ульяновска. Больше всего девушку обвиняют в том, что она пьет, водку употребляет «маленькими пластиковыми стаканчиками», а пьяная себя не сдерживает и вешается на парней. Не все согласны с тем, что к данной ситуации ее привел разнузданный образ жизни. Некоторые верят, что даже пьяная женщина говорит «да», подразумевая «нет».