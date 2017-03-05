Диана Шурыгина: Константин Эрнст запретил семье Шурыгиных давать интервью

Константин Эрнст запретил скандально семье Шурыгиных встречаться с прессой и давать интервью кому-то кроме «Первого канала». Но журналисты разыскали родную тетку «изнасилованной», на которую запрет продюсера не распространялся. Об Ирине Литвиновой рассказала журналистам мать Дианы Шурыгиной Наталья и сама дала им ее координаты.

Запрет для Шурыгиных говорить где-то помимо «Пусть говорят» понятен: Эрнст не хочет, чтоб семейством заинтересовались другие каналы и шоу. Громкий скандал в три-четыре серии – отличный шанс поднять рейтинги канала. Ирина Леванова, родная сестра Натальи Шурыгиной, контрактов не подписывала, на программе не «светилась», но что с ее племянницей случилось 1 апреля прошлого года – в курсе. Она узнала со слов сестры все то, что Шурыгины не раз говорили в студии: Диану изнасиловали, отец отвез ее давать показания и снимать побои, врать ее племянница не будет – насилие было. За год ее племянница много раз проговорилась бы, будь все ее показания клеветой. Сестра с мужем долго не хотели ехать на программу, «в бой рвалась» только Диана, потому ни о каком пиаре не может быть и речи.

Если для Константина Эрнста Диана Шурыгина – способ удержаться на плаву, то некоторых его коллег уже «воротит» от сексуального скандала с нею. Журналист Отар Кушанашвили. Пиарщик считает, что такие как Диана – «однодневки», и скоро истории ее совращения придет конец. Но пока такое ощущение, что девушку «раскручивают», уделяя ей массу незаслуженного внимания.