Диана Шурыгина: кто и зачем делает из «изнасилованной из Ульяновска» медиаперсону

Хотя Диана Шурыгина и заявляет, что съемки «Пусть говорят» даются ей тяжело, она продолжает сниматься в шоу. Третий и четвертый выпуски семье Семенова уже не нужны, его маме и сестре и во второй части стало все ясно. Семеновы понимают, что от трех лет тюрьмы брата и сына они не спасут, а девушка стремится стать публичным лицом, позоря парня.

Находятся публичные персоны со скандальным имиджем, которые подогревают к себе интерес, оправдывая Шурыгину. У Лены Миро, известной блогерши по фитнессу, репутация скандалистки, и она заявляет, что любая девушка неприкосновенна, даже если пьяна до животного состояния, вешается на шею и клянется, что ей есть 18 лет. А вот Ксения Бородина искренне считает Диану ненормальной: у нее самой дочки растут. Но в современном шоу-бизнесе слава должна быть громкой, а со знаком «плюс» они ли со знаком «минус» — неважно. Скоро «Первый канал» оставит Шурыгиных в покое, и они отправятся в другие телевизионные программы. Эфир – 100 тыс. рублей, интервью на тему изнасилования – 30 тыс. рублей, хотя до этого студентка колледжа звезд с неба не хватала.

Мать, по словам СМИ, уже является буквально сопродюсером дочери, она решает где и за сколько Диана будет выступать. Наталья поняла, что информацию о том, как ее били под подъездом, можно хорошо и выгодно продать, а доченька и вовсе устроит совей младшей сестренке безбедное будущее. Рейтинги «изнасилованной» уступают только Путину, Порошенко и Трампу. Не этого добивались Семеновы из Ульяновска, когда писали на «Первый канал» в поисках правды.