Диана Шурыгина может сняться в клипе и принять участие в модном показе

В интернете продолжают активно обсуждать историю, где жертвой изнасилования стала Диана Шурыгина. На сегодняшний день популярность девушки сравнивают с популярностью ведущей Ольги Бузовой.

Видимо, девушке нравится такое внимание, поэтому она стала общаться со своими подписчиками. Для этого она создала специальную рубрику, где отвечает на вопросы. Также недавно она заявила, что стала видеоблогером и создала блог на Ютуб. Здесь девушка сейчас добавляет кадры с шоу «Пусть говорят», а также личные ролики. Пару дней назад в Инстаграм Шурыгина провела онлайн трансляцию, где также ответила на вопросы своих подписчиков, на весь негатив она старалась не обращать внимание.

Ее внешними данными заинтересовались несколько модельных агентств из Москвы, а также два олигарха хотели бы провести свои выходные с ней в Европе. Об этом рассказал Андрей Малахов, проникшийся историей потерпевшей. Помимо этого, жительнице Ульяновска предложили стать участницей клипа и модного показа.

Напомним, несмотря на то, что все показания свидетелей, экспертиза, были против девушки, суд поверил ее словам и присудил Сергею Семенову 8 лет заключения, а после апелляции сократил до 3 лет и 3 месяцев.