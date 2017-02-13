Диана Шурыгина: можно ли считать «изнасилованную из Ульяновска» хорошей актрисой

Не все ульяновцы поверили в то, что Диана Шурыгина была изнасилована на вечеринке, а Сергей Семёнов воспользовался опьянением несовершеннолетней. Студент заявляет, что девушка сама на нем висла, а потом весь интимный момент был нарушен её рвотой и алкогольным отравлением. К тому же помимо Семёнова девушка имела дело с другим парнем, но его имя даже не фигурировало в ходе следствия. Сергей и его друзья считают, что «насильник» сел ни за что.

Сергея характеризуют как хорошего парня, студента местной аграрной академии, у него на момент вечеринки у друга не было девушки, вот он и повелся на приставания Дианы. А «возраст согласия» и вовсе понятие «скользкое». По словам насильника, все было именно по этому пресловутому «согласию», девушка не только сказала «да», но и врала, что ей есть 18. По словам Дианы, имело место насилие в ванной, хотя она могла и оговорить парня, защищаясь от обозленного отца. Алексей Шурыгин мог и сам врезать за разгульный образ жизни своей дочери, а потом повесить побои на Сергея Семёнова. В прямом эфире «Пусть говорят» раскрылось несколько фатов, о которых умалчивалось раньше, суд принял апелляцию адвокатов парня. Теперь Сергей Семёнов будет отбывать наказание в более легких условиях три года вместо восьми лет.

Сторонников Дианы, как жертвы насилия, 8 тысяч человек, вдвое больше, 17 тысяч, уверены, что она посадила хорошего парня. Суд не всегда бывает справедливым, второй фигурант дела о той вечеринке до сих пор под вопросом, сажать надо или обоих, или никого. Семье Сергея пишут из разных городов, предлагают юридическую помощь, а о Шурыгиной отзываются очень плохо. Объявились даже парни, которые заплатили семье Шурыгиных, после чего те забрали заявления. Но с Сергеем вышла промашка – у семьи не было чем платить, зато она написала на «Пусть говорят», и Шурыгиных выживают из Ульяновска.