Диана Шурыгина обещает «жаркий» очередной выпуск «Пусть говорят»

Изнасилованная Диана Шурыгина в очередной раз примет участие в съемках программы «Пусть говорят». Об этом сообщила 17-летняя девушка.

Диану Шурыгину вновь пригласили на шоу Андрея Малахова, чтобы продолжить историю об ее изнасиловании, которая на сегодняшний день активно обсуждается пользователями интернета. Второй выпуск программы девушка анонсирована в Инстаграм: «Всем привет, скоро выйдет еще один выпуск передачи. Будет очень жарко». Практически одновременно на своей странице в социальной сети об очередном выпуске шоу написала сестра Сергея Семенова, обвиняемого в этом деле.

Напомним, инцидент произошел весной 2016 года в городе Ульяновск. После знакомства между девушкой и Сергеем произошла близость, но по словам Дианы парень ее изнасиловал, воспользовавшись ее опьянением и избив. Что касается молодого человека, он утверждает, что связь была по обоюдному согласию. Во время первого выпуска шоу стала известна информация, что отец жертвы предлагал Семеновым заплатить 1 млн.руб, чтобы Диана забрала заявление с полиции. Также сообщается, что это не первый подобный случай. Так, Диана уже подавала заявление об изнасиловании на своего бывшего парня, после ссоры с ним. Семья молодого человека все же решилась откупиться от девушки. Из-за этих фактов большинство пользователей интернета не верят в историю Шурыгиной, они считают, что 17-летняя жительница Ульяновска таким образом зарабатывает деньги.