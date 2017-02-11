Отец Дианы Шурыгиной, «изнасилованной из Ульяновска», уволился с работы, чтоб оберегать жену и дочь, сама Диана не ходит в колледж из-за травли. Возможно, семья будет вынуждена покинуть город, потому что друзья «насильника» Семёнова не дадут ей покоя. Работает в семье Шурыгиных только мать, которую подстерегают под домом и тоже бьют.

Мать Дианы заявила, что такое решение было принято не после скандального шоу «Пусть говорят», а сразу после суда над студентом Сергеем Семёновым. Изначально ему дали не три года общего режима, а восемь лет строгого, семья писала на передачу, друзья преследовали мать Дианы Шурыгиной и саму «изнасилованную». Причина травли одна: малолетка сама хотела вступить в связь со взрослым парнем, а когда пьяная заснула вместо интима – решила его «наказать» и опозорить. Отец не в восторге от того, какую он дочь вырастил, считает ее «девушкой легкого поведения», но оберегать семью хотя бы физически видит своим долгом.

Мать заявила СМИ, что как бы то ни было, а жизнь ребенка – превыше всего. Диана не ходит в школу, сама Наталья ходит по магазинам с опаской. Один раз на нее напали, врезали кулаком по лицу и порвали куртку. Семью гонят из Ульяновска, это очевидно, но находятся те, кто поддерживают Шурыгиных и особенно Диану. Многие женщины, в большинстве своем феминистки, уверены, что девушка может носить что угодно, пить сколько угодно и гулять с кем угодно, но мужчина не имеет права к ней прикоснуться, пока не услышит четкое трезвое «Да». Кого в этой истории считать жертвой – Ульяновск спорит до сих пор.